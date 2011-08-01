Yaptığı çarpışma testleri ile beş üzerinden puanlamalar verip, otomobillerin güvenliğini test eden Euro NCAP, bu sefer de Ford Puma aracını gündeme getiriyor. Kompakt SUV kategorisinde olan Ford Puma, test sonucunda 5 yıldız almayı başardı. Test detaylarına bakacak olursak; çocuk kategorisinde %84, yetişkin güvenliğinde %94, yaya korumasında %77 ve güvenlik asistanlarında ise %74 başarı elde eden modelin çarpışma test videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
Ford Puma, Euro NCAP Çarpışma Testinde (Video)
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:44 - Tarih: 19 Aralık 2019 - Yorum: 0
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