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Ford Puma, Euro NCAP Çarpışma Testinde (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:44 - Tarih: 19 Aralık 2019 - Yorum: 0

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Ford PumaYaptığı çarpışma testleri ile beş üzerinden puanlamalar verip, otomobillerin güvenliğini test eden Euro NCAP, bu sefer de Ford Puma aracını gündeme getiriyor. Kompakt SUV kategorisinde olan Ford Puma, test sonucunda 5 yıldız almayı başardı. Test detaylarına bakacak olursak; çocuk kategorisinde %84, yetişkin güvenliğinde %94, yaya korumasında %77 ve güvenlik asistanlarında ise %74 başarı elde eden modelin çarpışma test videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ford Puma Çarpışma Testi İzle

Ford Puma Euro NCAP Çarpışma Testi Videosu

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