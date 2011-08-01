Ford Mustang, Dodge Challenger ve Chevy Corvette'in Evrimi (Video)

Amerikan otomobil endüstrisinin modelleri arasında yer alan Mustang, Camaro, Pontiac, AMC ve Dodge gibi markalar, "muscle car" meraklıları tarafından oldukça ilgi görüyor ve aralarındaki rekabet de devam ediyor. Hazırlanan YouTube videoları ile de en ünlü Amerikan otomobillerinden Ford Mustang, Dodge Challenger ve Chevy Corvette'in tüm jenerasyonları gözler önüne seriliyor.

Ford Mustang, Dodge Challenger ve Chevy Corvette Değişimi

Cars Evolution ekibi tarafından hazırlanan videolar ile Mustang, Challenger ve Corvette'in geçmişten günümüze kadar üretilen ve yollara çıkan modellerini detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Oldukça ilgi çekici ve keyif verici değişim videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ford Mustang Değişimi

Dodge Challenger Değişimi

Chevy Corvette Değişimi