2016 yılının sonlarına doğru yaklaşırken Forbes, yılın en zengin ünlülerini açıkladı. Eğlence sektörünün farklı alanlarından oluşan 20 kişilik listeye baktığımızda ilk sırada 4,6 milyar dolarlık serveti ile Star Wars serisinin yaratıcısı George Lucas bulunuyor. İkinci sırada 3,7 milyar dolarlık servete sahip başarılı yönetmen ve yapımcı Steven Spieldberg, üçüncü sırada da 2,8 milyar dolarıyla televizyon yapımcısı Oprah Winfrey yer alıyor. 2016 yılında Amerika’nın en zengin ünlüleri listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
2016′da Amerika’nın En Zengin Ünlüleri
1. George Lucas – 4,6 milyar dolar
2. Steven Spieldberg – 3,7 milyar dolar
3. Oprah Winfrey – 2,8 milyar dolar
4. Michael Jordan – 1,2 milyar dolar
5. David Copperfield – 850 milyon dolar
6. Diddy – 750 milyon dolar
7. Tiger Woods – 740 milyon dolar
8. Dr. Dre – 710 milyon dolar
9. James Patterson – 700 milyon dolar
10. Jerry Seinfeld – 670 milyon dolar
11. Jay Z – 610 milyon dolar
12. Madonna – 560 milyon dolar
13. Jimmy Buffett – 550 milyon dolar
14. Bruce Springsteen – 460 milyon dolar
15. Howard Stern – 450 milyon dolar
16. Jon Bon Jovi – 410 milyon dolar
17. Rush Limbaugh – 400 milyon dolar
18. Phil Mickelson – 375 milyon dolar
19. Barbra Streisand – 370 milyon dolar
20. Kathy Ireland – 360 milyon dolar
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