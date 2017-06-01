Font Awesome, mükemmel bir kolaylıkla ikon eklemenize olanak sağlayan bir font yapısıdır. Yani web sitenizdeki menülerinize, başlıklarınıza v.b. ikon eklemek istiyorsanız, bunun için sürekli olarak .png uzantılı görsel aramanıza gerek yoktur. Bunun için Font Awesome sizin için yeterli olacaktır. Font Awesome nasıl kullanılır, şeklinde bir merakınız mevcut ise bu yazımızda detaylı olarak açıklıyor olacağız. Dilerseniz hemen ilgili kullanım yönergelerine göz atalım…

Font Awesome Nasıl Kullanılır? Öğrenelim!

Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

<head>

Aşağıdaki kodu ise, hemen altına ekleyin.

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" />

Sonuç: Buraya tıklayarak ikonların listesine ulaşabilirsiniz. Dilediğiniz ikonun üzerine tıklayarak, ikonun kullanımına dair ilgili kodu bulabilirsiniz. Ardından web sitenize ekleyerek kullanmaya başlayabilirsiniz.