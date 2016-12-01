Flickr’da 1000 Üzeri Paylaşım için Ücret Ödenmesi Gerekiyor

Biz de Flickr‘ı aktif olarak kullanıyoruz. Fakat bir süre önce Flickr’a bir güncelleme geldi. Bu güncelleme doğrultusunda, 1000 paylaşıma kadar servis ücretsiz iken, +1000 üzeri paylaşım ve limitsiz paylaşım alanı için PRO sürümüne geçilmesi gerekecek. Yani Flickr’ın artık ücretli sisteme dayalı bir plâtform olduğu dile getirilebilir. Bu durumun kesinlikle, kullanıcı sayısında düşüşe yol açacağını öngörüyorum. Fakat bunu zaman gösterir. Eğer Flickr’ın PRO sürümünü, yani ücretli versiyonunu kullanmak ve limitsiz depolama alanı sahibi olmak istiyorsanız, buraya tıklayarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Bakalım, bu durum Flickr’ın kullanım oranını ne ölçüde etkileyecek?