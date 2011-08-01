Flickr ile ilgili ipuçlarını aktarmaya devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Önceki içeriğimizde Flickr görüntülenme sayısını öğrenmek hakkında bilgi paylaşmıştık. Şimdi ise Flickr takipçi listesini görme nasıl yapılır, dilerseniz bu konuyu öğrenelim.

Flickr'da sizin profilinizi takip edenleri kolaylıkla öğrenebilmektesiniz. Bunun için ana sayfada yer alan "Followers" adlı bağlantıya tıklamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde, sizin profilinizi takip edenlerin profil bağlantılarını görüntüleyebilirsiniz.

AYRICA: Flickr Kayıt Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?

Flickr Takipçi Listesini Görme Nasıl Yapılır?