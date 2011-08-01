Geçtiğimiz içeriklerimizde Flickr'da kapak fotoğrafı değiştirme ve profil resmi değiştirme gibi konulara ek olarak, Flickr'da takipçi listesini görme gibi başlıklara da göz atmıştık. Şimdi ise, Flickr'da takip edilenler listesi görme nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz.

Bu zamana kadar takip ettiğiniz profillerin tam bir listesini görmek, incelemek isteyebilirsiniz. Bunun için, profilinizin ana sayfasında yer alan Following adlı bağlantıya tıklamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Flickr Görüntülenme Sayısı Öğrenme Nasıl Yapılır?

Flickr Takip Edilenler Listesi Görme Nasıl Yapılır?