Flickr ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, Flickr takipçi listesini görme konusunda bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, Flickr'da profil resmi değiştirmek nasıl oluyor, bu konuya eğiliyor olacağız. Flickr profilinizi daha da kişisel bir hâle getirmek istiyorsanız, bunun için öncelikle profil resminizi değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Profil resmi değiştirmek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Flickr Görüntülenme Sayısı Öğrenme Nasıl Yapılır?

Flickr Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Ana sayfadaki küçük profil fotoğraf simgesine tıklayınız.

2) Açılan sayfadaki Upload sekmesine geçiş yapınız.

3) Dilediğiniz fotoğrafı yükleyerek, profil resminiz yapabilirsiniz.