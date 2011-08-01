Bir fotoğraf paylaşım plâtformu olan Flickr, birçok kişi tarafından hâlâ en çok tercih edilenler arasında. Her ne kadar çok rakibi olsa da, eski olması sebebi ile tercih edildiği de dile getirilebilir. Gelelim, konumuza. Flickr kayıt tarihi öğrenme nasıl yapılır, bunu biliyor muydunuz? Tam bir tarih olmasa da, Flickr'a katılım sağladığınız sene bilgisini öğrenebilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Flickr Kayıt Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Ana sayfadaki About sekmesine tıklayın.

2) Joined başlığının karşısında kayıt tarihi bilgisi görülebilmektedir.