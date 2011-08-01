Bir önceki içeriğimizde Flickr'da profil resmi değiştirmek ile ilgili bilgi paylaşmıştık. Şimdi ise Flickr'da kapak fotoğrafı değiştirme nasıl oluyor, bunu öğrenelim arzu ederseniz. Profilinize özel bir kapak fotoğrafı belirledikten sonra, bunu kullanmayı düşünebilirsiniz. Bunun için ise Flickr'daki profilinizin ana sayfasına gelip, kapak fotoğrafı üzerine geldiğinizde karşınıza çıkan, kalem işaretine tıklayın. Ardından açılan sayfadaki "Upload" bölümü ile kapak fotoğrafı yükleyerek, bu görseli kullanmaya başlayabilirsiniz.

AYRICA: Flickr Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Flickr Kapak Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?