Flickr ile ilgili bir önceki içeriğimizde, Flickr'da kayıt tarihini öğrenmek ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, Flickr görüntülenme sayısı öğrenme nasıl oluyor, bu konuyu inceleyelim. Flickr'da tüm fotoğraflarınızın toplam görüntülenme sayısını öğrenebilirsiniz. Bunun için ise öncelikle ana sayfanızda yer alan About sekmesine tıklayın. Akabinde ise biraz altta yer alan "views" başlığında toplam görüntülenme sayısını öğrenebilirsiniz.

Flickr Görüntülenme Sayısı Öğrenme Nasıl Yapılır?