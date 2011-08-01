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Flickr Fotoğraf Etiketi Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:09 - Tarih: 10 Aralık 2019 - Yorum: 0

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Flickr Fotoğraf Etiketi Ekleme Nasıl Yapılır?Flickr'da paylaşmayı düşündüğünüz fotoğrafın, daha çok kişiye ulaşması için, herkese açık olan etiketler ile desteklenmesi çok faydalı olabilir. Yani bu etiketler doğrultusunda, paylaşımını yaptığınız fotoğraf, daha çok Flickr kullanıcısına ulaşacaktır.

Bunun için, dilediğiniz fotoğrafı yükledikten sonra, fotoğrafın içerisine girin. Akabinde, sağ tarafta yer alan Tags adlı bölümdeki "Add tags" bağlantısına tıklayarak, fotoğrafınız için ilgili etiketleri eklemeye başlayabilirsiniz...

AYRICA: Flickr Takip Edilenler Listesi Görme Nasıl Yapılır?

Flickr Fotoğraf Etiketi Ekleme Nasıl Yapılır?

Flickr Fotoğraf Etiketi Ekleme Nasıl Yapılır?

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