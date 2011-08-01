Flickr'da paylaşmayı düşündüğünüz fotoğrafın, daha çok kişiye ulaşması için, herkese açık olan etiketler ile desteklenmesi çok faydalı olabilir. Yani bu etiketler doğrultusunda, paylaşımını yaptığınız fotoğraf, daha çok Flickr kullanıcısına ulaşacaktır.

Bunun için, dilediğiniz fotoğrafı yükledikten sonra, fotoğrafın içerisine girin. Akabinde, sağ tarafta yer alan Tags adlı bölümdeki "Add tags" bağlantısına tıklayarak, fotoğrafınız için ilgili etiketleri eklemeye başlayabilirsiniz...

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Flickr Fotoğraf Etiketi Ekleme Nasıl Yapılır?