Geçtiğimiz içeriğimizde, Flickr'da paylaştığımız fotoğrafların daha fazla kullanıcı kitlesine ulaşabilmesi için fotoğraf etiketi eklemek üzerine bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise hem fotoğraflar hakkında detaylı bilgi verebilmek, hem de SEO açısından faydalı olması için, Flickr'da fotoğraf açıklaması eklemek nasıl oluyor, hemen bu konuyu öğrenelim dilerseniz.

AYRICA: Flickr Takip Edilenler Listesi Görme Nasıl Yapılır?

Flickr Fotoğraf Açıklaması Ekleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle bir fotoğraf yükleyin ve ardından bu fotoğrafın içerisine giriş yapın. Akabinde, açıklama kısmında yer alan "Edit" adlı ikona tıklayarak, fotoğrafınıza başlık, açıklama ve bağlantı gibi detayları ekleyebilirsiniz.