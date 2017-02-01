FlatOut serisinin yeni oyununun çıkışına az bir zaman kaldı. Sonunda oyunun resmi duyurusu yeni bir fragman eşliğinde geldi. Diğer arabalara zarar vererek başarı elde edilebilen oyun, oldukça adrenalin dozu yüksek ve heyecan verici bir yapım. Bigben Games tarafından geliştirilen ve önümüzdeki mart ayında PlayStation 4 ve Xbox One platformları için çıkışını yapacak olan FlatOut 4‘ün PC platformuna gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. Oyun için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

FlatOut 4 Tanıtım Videosu