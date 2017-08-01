Firefox ile ilgili içeriklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün, Firefox’da yer imleri (bookmarks) çubuğunu gösterme ile ilgili adımlara göz atacağız. Yer imleri, bildiğiniz gibi en çok ziyaret ettiğimiz sitelere daha hızlı giriş yapabilmemize olanak tanıyor. Bu yüzden gözümüzün önünde olmasında fayda var. Firefox’ta ise bu özelliği aktive etmeyi bilmeyenler olabilir. Dolayısı ile Firefox’da yer imleri çubuğunu göstermek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Firefox Varsayılan Tarayıcı Nasıl Yapılır?

Firefox’da Yer İmleri Çubuğunu Gösterme Nasıl Yapılır?