Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Firefox’da Yer İmleri Çubuğunu Gösterme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:01 - Tarih: 21 Ekim 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Firefox'da Yer İmleri Çubuğunu Gösterme Nasıl Yapılır?Firefox ile ilgili içeriklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün, Firefox’da yer imleri (bookmarks) çubuğunu gösterme ile ilgili adımlara göz atacağız. Yer imleri, bildiğiniz gibi en çok ziyaret ettiğimiz sitelere daha hızlı giriş yapabilmemize olanak tanıyor. Bu yüzden gözümüzün önünde olmasında fayda var. Firefox’ta ise bu özelliği aktive etmeyi bilmeyenler olabilir. Dolayısı ile Firefox’da yer imleri çubuğunu göstermek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Firefox Varsayılan Tarayıcı Nasıl Yapılır?

Firefox’da Yer İmleri Çubuğunu Gösterme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Menüyü aç butonuna tıklayın.
  • Özelleştir… sekmesine tıklayın.
  • Alttaki Araç çubukları adlı açılır menüye tıklayın.
  • Yer imleri araç çubuğu seçeneğini onaylayın.

Firefox'da Yer İmleri Çubuğunu Gösterme Nasıl Yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.834 yazıda 8.153 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık