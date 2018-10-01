Bu zamana kadar birçok tarayıcı ile ilgili derslerimizi paylaşmıştık sizlerle. Ancak Mozilla Firefox ile ilgili ipuçlarını pek paylaşmadığımızı fark ettik. Dolayısı ile hemen işe koyulduk ve Firefox ile ilgili ipuçlarını da sizler için aktarmaya başlıyor olacağız. Sormamıza izin veriniz. Firefox’da yazım denetimi kapatma nasıl yapılır, biliyor muydunuz? Her hatalı yazı için denetim yaptırmak istemiyorsanız, bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki yönergeleri izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Firefox Güncellemelerini Nasıl Takip Edebilirim?

Firefox’da Yazım Denetimi Kapatma Nasıl Yapılır?

Öncelikle Menüyü aç adlı butona tıklayın.

Ardından Seçenekler sekmesine tıklayın.