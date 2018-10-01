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Firefox’da Yazım Denetimi Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:01 - Tarih: 03 Ekim 2018 - Yorum: 0
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Firefox'da Yazım Denetimi Kapatma Nasıl Yapılır?Bu zamana kadar birçok tarayıcı ile ilgili derslerimizi paylaşmıştık sizlerle. Ancak Mozilla Firefox ile ilgili ipuçlarını pek paylaşmadığımızı fark ettik. Dolayısı ile hemen işe koyulduk ve Firefox ile ilgili ipuçlarını da sizler için aktarmaya başlıyor olacağız. Sormamıza izin veriniz. Firefox’da yazım denetimi kapatma nasıl yapılır, biliyor muydunuz? Her hatalı yazı için denetim yaptırmak istemiyorsanız, bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki yönergeleri izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Firefox Güncellemelerini Nasıl Takip Edebilirim?

Firefox’da Yazım Denetimi Kapatma Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Menüyü aç adlı butona tıklayın.

Firefox'da Yazım Denetimi Kapatma Nasıl Yapılır?

  • Ardından Seçenekler sekmesine tıklayın.

Firefox'da Yazım Denetimi Kapatma Nasıl Yapılır?

  • Yazarken yazım denetimi yap seçeneğini boş bırakın.

Firefox'da Yazım Denetimi Kapatma Nasıl Yapılır?

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