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Firefox’da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:55 - Tarih: 08 Ekim 2018 - Yorum: 0
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Firefox'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?Mozilla Firefox tarayıcısı birçok yönden bizlere kişiselleştirilebilir bir browser imkânı tanıyor. Dolayısı ile arzu ederseniz, Firefox’da tema değiştirmek mümkündür. Varsayılan temaya ek olarak, iki adet daha tema geliyor default olarak. Dolayısı ile bu temalar arasından seçim yapabilirsiniz. Peki, Firefox’da tema değiştirmek nasıl yapılır? İşte, bu içeriğimizde ilgili konuyu işliyor olacağız. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de Firefox’daki temanızı değiştirmeyi düşünebilirsiniz.

AYRICA: Firefox’da Arama Çubuğu Ekleme Nasıl Yapılır?

Firefox’da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Menüyü aç butonuna tıklayın.
  • Eklentiler sekmesine tıklayın.

Firefox'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Temalar bölümüne giriş yapın.

Firefox'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Mevcut temalar arasından seçim yapabilirsiniz.

Firefox'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

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