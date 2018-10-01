Mozilla Firefox tarayıcısı birçok yönden bizlere kişiselleştirilebilir bir browser imkânı tanıyor. Dolayısı ile arzu ederseniz, Firefox’da tema değiştirmek mümkündür. Varsayılan temaya ek olarak, iki adet daha tema geliyor default olarak. Dolayısı ile bu temalar arasından seçim yapabilirsiniz. Peki, Firefox’da tema değiştirmek nasıl yapılır? İşte, bu içeriğimizde ilgili konuyu işliyor olacağız. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de Firefox’daki temanızı değiştirmeyi düşünebilirsiniz.

AYRICA: Firefox’da Arama Çubuğu Ekleme Nasıl Yapılır?

Firefox’da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Menüyü aç butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Eklentiler sekmesine tıklayın.

Temalar bölümüne giriş yapın.