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Firefox'da Sitelerin Otomatik Ses Çalmasını Engelleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:58 - Tarih: 23 Mayıs 2019 - Yorum: 0

Firefox'da Sitelerin Otomatik Ses Çalmasını EngelleyelimMaalesef ki bazı web sitelerine giriş yaptığınızda, otomatik olarak ses çalmaktadır. Bu can sıkıcı bir durum. Dilerseniz Firefox kullanıcısı olarak, sitelerin otomatik ses çalmasını engellemek oldukça kolay ve mümkün bir işlemdir. Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıkladıktan sonra, İzinler başlığı altında yer alan, Web sitelerinin otomatik olarak ses çalmasını engelle seçeneğinin işaretli olduğundan emin olmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde, hiçbir web sitesi siz izin vermediğiniz müddetçe, otomatik olarak ses çalamayacaktır.

AYRICA: Firefox Varsayılan Tarayıcı Nasıl Yapılır?

Firefox'da Sitelerin Otomatik Ses Çalmasını Engelleyelim

Firefox'da Sitelerin Otomatik Ses Çalmasını Engelleyelim

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