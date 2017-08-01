Şuradaki içeriğimizde Firefox’da tema değiştirmek ile ilgili yönergeleri paylaşmıştık sizlerle. Aslında ek bir yazıya gerek olmasa da, araştıran dostlarımız için faydalı olması adına ek bir yazı daha yazmak istiyoruz. Yani Firefox’da koyu tema nasıl kullanılır, bunu merak ediyorsanız cevap çok basit. Temalar arasından seçim yapmanız bu yönde yeterli olacak olup, ek olarak bir koyu tema yüklemenize gerek bulunmuyor. Çünkü default olarak gelen temalar arasında zaten koyu tema var.

AYRICA: Firefox’da Arama Çubuğu Ekleme Nasıl Yapılır?

Firefox’da Koyu Tema Nasıl Kullanılır?