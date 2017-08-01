Güvenlik ve daha stabil bir tarayıcı deneyimi için güncellemeleri denetlemek elzem bir konu. Ancak Firefox’da güncelleme kapatma işlemi mümkündür. Yani dilerseniz eski bir versiyonda kalmak için, yeni güncellemeleri almak istemeyebilirsiniz. Ancak unutmayın ki, bu pek tavsiye edilen bir durum değildir. Çünkü yeni güncellemeler, güvenlik açıklarını kapatma ve daha hızlı bir deneyim sunduğu için, her zaman tavsiye edilmektedir. Bu kararı sizlere bırakıp, anlatıma geçiyor olacağız.

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Firefox’da Güncelleme Kapatma Nasıl Yapılır?