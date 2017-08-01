Firefox’da Giriş Sayfası İçeriği Nasıl Değiştirilir?

Firefox kullananların bildiği üzere, bir Giriş Sayfası mevcut. Bu giriş sayfasında ise birtakım uygulamalar, duyurular v.b. gibi widget’lar söz konusu. Dilerseniz bu giriş sayfasını dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Yani görünmesini istemediğiniz widget’ları devre dışı bırakabilir, arzu ederseniz tekrar aktive edebilirsiniz. Bunun için Menüyü aç butonuna tıklayın ve Seçenekler‘e gelin. Ardından sol menüdeki Giriş Sayfası sekmesine tıklayın. İlgili seçenekleri açıp, kapatmaya başlayabilirsiniz.

AYRICA: Firefox’da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?