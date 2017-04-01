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Firefox’da Giriş Sayfası Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:51 - Tarih: 17 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Firefoxda Giriş Sayfası Değiştirme Nasıl Yapılır?Mozilla Firefox ilk kurulduğu zaman bilindiği üzere başlangıç sayfası da Firefox’a ait özel bir sayfa ile açılmaktadır. Dilerseniz geçtiğimiz yazılarımızda bahsettiğimiz gibi Opera‘da ve Safari‘de olduğu gibi, Firefox için de giriş sayfasını değiştirebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacak olup, böylelikle giriş sayfanız Google olmuş olacaktır. Bilmeyenler kullanıcılar için faydalı olmasını temenni ederek, hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Safari’de Ana Sayfa Butonu Ekleme Nasıl Yapılır?

Firefox’un Ana Sayfasını Google Yapalım

  • Öncelikle tarayıcıyı açın.
  • Ayarlar butonuna tıklayın.

Firefoxda Giriş Sayfası Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Seçenekler bölümüne giriş yapın.

Firefoxda Giriş Sayfası Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Başlangıç menüsünü aşağıdaki gibi ayarlayın.

Firefoxda Giriş Sayfası Değiştirme Nasıl Yapılır?

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