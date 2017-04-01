Mozilla Firefox ilk kurulduğu zaman bilindiği üzere başlangıç sayfası da Firefox’a ait özel bir sayfa ile açılmaktadır. Dilerseniz geçtiğimiz yazılarımızda bahsettiğimiz gibi Opera‘da ve Safari‘de olduğu gibi, Firefox için de giriş sayfasını değiştirebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacak olup, böylelikle giriş sayfanız Google olmuş olacaktır. Bilmeyenler kullanıcılar için faydalı olmasını temenni ederek, hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Safari’de Ana Sayfa Butonu Ekleme Nasıl Yapılır?

Firefox’un Ana Sayfasını Google Yapalım

Öncelikle tarayıcıyı açın.

Ayarlar butonuna tıklayın.

Seçenekler bölümüne giriş yapın.