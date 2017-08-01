Firefox’da Dosya Kayıt Yeri Değiştirme Nasıl Yapılır?

Firefox‘da da birçok tarayıcıda olduğu gibi, varsayılan dosya kayıt yeri “İndirilenler” adlı klasördür. Ancak isterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Yani Firefox’da dosya kayıt yeri değiştirmek mümkündür. Bunun için Menüyü aç butonuna tıkladıktan sonra, Seçenekler sekmesine gelin. Ardından Dosyalar ve uygulamalar başlığı altındaki İndirme bölümünde yer alan Gözat… butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Ardından adımları izleyerek dosya kayıt yerini dilediğiniz gibi değiştirin.

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