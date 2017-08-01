Mozilla Firefox‘da şu an için varsayılan arama motoru Yandex. Dolayısı ile arzu ederseniz, varsayılan arama motorunu değiştirebilirsiniz. Böylelikle arama çubuğunda v.b. yapacağınız aramalar, ilgili arama motoru vasıtası ile yapılacaktır. Peki, bunu nasıl yapabiliriz? Çok kolay. Arama bölümündeki ilgili açılır menüden dilediğimiz arama motorunu seçeceğiz ve hepsi bu kadar. Sonuç olarak, Firefox‘da varsayılan arama motorunu değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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Firefox’da Arama Motorunu Değiştirme Nasıl Yapılır?