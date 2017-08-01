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Firefox’da Arama Motorunu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:45 - Tarih: 05 Ekim 2018 - Yorum: 1
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Firefox'da Arama Motorunu Değiştirme Nasıl Yapılır?Mozilla Firefox‘da şu an için varsayılan arama motoru Yandex. Dolayısı ile arzu ederseniz, varsayılan arama motorunu değiştirebilirsiniz. Böylelikle arama çubuğunda v.b. yapacağınız aramalar, ilgili arama motoru vasıtası ile yapılacaktır. Peki, bunu nasıl yapabiliriz? Çok kolay. Arama bölümündeki ilgili açılır menüden dilediğimiz arama motorunu seçeceğiz ve hepsi bu kadar. Sonuç olarak, Firefox‘da varsayılan arama motorunu değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Firefox’da Akıcı Kaydırma Kapatma Nasıl Yapılır?

Firefox’da Arama Motorunu Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Menüyü aç butonuna tıklayın.
  • Seçenekler sekmesine tıklayın.
  • Sol menüdeki Arama bölümüne giriş yapın.
  • Varsayılan arama motoru bölümünden seçim yapabilirsiniz.

Firefox'da Arama Motorunu Değiştirme Nasıl Yapılır?

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