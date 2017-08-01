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Firefox’da Arama Çubuğu Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:31 - Tarih: 07 Ekim 2018 - Yorum: 0
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Firefox'da Arama Çubuğu Ekleme Nasıl Yapılır?Firefox ile ilgili ipuçlarını aktarmaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde ise, arama çubuğu eklemek nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Zaten default olarak bir arama çubuğu mevcut ancak dilerseniz bunun yanına, dilediğiniz arama motoru ile birlikte bir arama çubuğu daha ekleyebilirsiniz. Bu kullanım şeklinize göre değişebilecek bir durum. Sonuç olarak, Firefox’da arama çubuğu eklemek nasıl yapılır, bunu öğrenmek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Firefox’da Güncelleme Kapatma Nasıl Yapılır?

Firefox’da Arama Çubuğu Ekleme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Menüyü aç butonuna tıklayın.
  • Ardından Seçenekler sekmesine tıklayın.
  • Sol menüdeki Arama bölümüne giriş yapın.
  • Arama çubuğuna arama çubuğunu ekle seçeneğini seçin.

Firefox'da Arama Çubuğu Ekleme Nasıl Yapılır?

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