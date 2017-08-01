Firefox ile ilgili ipuçlarını aktarmaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde ise, arama çubuğu eklemek nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Zaten default olarak bir arama çubuğu mevcut ancak dilerseniz bunun yanına, dilediğiniz arama motoru ile birlikte bir arama çubuğu daha ekleyebilirsiniz. Bu kullanım şeklinize göre değişebilecek bir durum. Sonuç olarak, Firefox’da arama çubuğu eklemek nasıl yapılır, bunu öğrenmek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Firefox’da Güncelleme Kapatma Nasıl Yapılır?

Firefox’da Arama Çubuğu Ekleme Nasıl Yapılır?