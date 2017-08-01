Yeni nesil birçok İnternet tarayıcısı içerisinde default olarak akıcı kaydırma özelliği mevcut. Firefox’da da akıcı kaydırma özelliği mevcut. Ancak bu özelliği kullanmak istemeyebilirsiniz. Bu bağlamda, Firefox’da akıcı kaydırma kapatmak oldukça kolay bir işlemdir. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. Aslında akıcı kaydırma gerçekten güzel bir özellik ancak siz de benim gibi alışkın olmadığınızı düşünüyor iseniz, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Firefox’da Yazım Denetimi Kapatma Nasıl Yapılır?

Firefox’da Akıcı Kaydırma Kapatma Nasıl Yapılır?