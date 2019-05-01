Firefox ile ilgili içerik kaleme almaya ara vermeden devam ediyoruz. Yer imi, bildiğiniz gibi sık ziyaret edilen sayfalara daha hızlı ulaşabilmek adına tarayıcıya eklenen kısayollar olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda, Firefox'da nasıl yer imi eklenebileceğini biliyor muydunuz? Bu aslında çok basit bir işlem olup, bunun için öncelikle yer imleri çubuğu üzerine gelmeniz gerekiyor. Ardından sağ tıklayın ve Yeni yer imi... sekmesine tıkladıktan sonra açılan penceredeki bilgileri doldurarak, yeni yer imi ekleme işlemini tamamlayabilirsiniz.
Firefox Yer İmi Ekleme Nasıl Yapılır?
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:59 - Tarih: 20 Mayıs 2019 - Yorum: 0
ÖNERİLEN BAĞLANTILAR1. Blogger Dersleri
2. WordPress Dersleri
3. Photoshop Püf Noktaları
4. Telefon Sorunları ve Çözümleri
- Firefox Yer İmi Ekleme Nasıl Yapılır?
- Firefox Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?
- Firefox Gizli Pencere Açma Nasıl Yapılır?
- Firefox Tam Ekran Nasıl Yapılır? Öğrenelim!
- Motorola One Vision Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı
- Firefox Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?
- Firefox için Güçlü Reklam Engelleyici: Adblock Plus
- Firefox Kapatıldığında Tüm Çerezler Otomatik Silinsin
- Huawei Y9 Prime (2019) Tanıtıldı
- Özellikleriyle Dikkat Çeken Huawei Nova 5 Sızdırıldı
Yorum bulunmamaktadır.