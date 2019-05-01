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Firefox Yer İmi Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:59 - Tarih: 20 Mayıs 2019 - Yorum: 0

Firefox Yer İmi Ekleme Nasıl Yapılır?Firefox ile ilgili içerik kaleme almaya ara vermeden devam ediyoruz. Yer imi, bildiğiniz gibi sık ziyaret edilen sayfalara daha hızlı ulaşabilmek adına tarayıcıya eklenen kısayollar olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda, Firefox'da nasıl yer imi eklenebileceğini biliyor muydunuz? Bu aslında çok basit bir işlem olup, bunun için öncelikle yer imleri çubuğu üzerine gelmeniz gerekiyor. Ardından sağ tıklayın ve Yeni yer imi... sekmesine tıkladıktan sonra açılan penceredeki bilgileri doldurarak, yeni yer imi ekleme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Firefox Yer İmi Ekleme Nasıl Yapılır?

Firefox Yer İmi Ekleme Nasıl Yapılır?

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