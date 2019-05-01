Firefox ile ilgili ipuçlarını aktarmaya ara vermeden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi ise Firefox yer imi ayracı eklemek nasıl oluyor, bu konuya değinmek istiyoruz. Mevcut yer imlerinizin birbiri ile karışmaması adına veya daha belirgin olması adına yer imi ayracı eklemeniz mümkündür. Bunun için yer imleri çubuğu üzerinde iken sağ tıklayın ve Yeni ayraç sekmesine tıklayın. Bu şekilde yer imi ayracı eklenmiş olacaktır. Sürükle-bırak şeklinde hareket ederek, ayracı dilediğiniz yer iminizin önüne veya arkasına ekleyebilirsiniz.

AYRICA: Firefox'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Firefox Yer İmi Ayracı Ekleme Nasıl Yapılır?