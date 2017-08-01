Firefox ile ilgili içeriklerimizi sizler için kaleme almaya devam ediyoruz. Bugün ise varsayılan olarak Firefox tarayıcısını nasıl kullanabileceğimizi öğreniyor olacağız. Artık Firefox’u seviyor ve düzenli olarak kullanıyorsanız, varsayılan tarayıcınız yapmayı düşünebilirsiniz. Bunun için ise yapmanız gereken çok basit. Öncelikle Menüyü aç butonuna tıklayın ve ardından Seçenekler‘e tıklayın. Başlangıç başlığı altında yer alan Varsayılan yap… adlı butona tıklamanız bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Firefox’da Koyu Tema Nasıl Kullanılır?

Firefox Varsayılan Tarayıcı Nasıl Yapılır?