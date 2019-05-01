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Firefox Tam Ekran Nasıl Yapılır? Öğrenelim!

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:15 - Tarih: 17 Mayıs 2019 - Yorum: 0

Firefox Tam Ekran Nasıl Yapılır? Öğrenelim!Mozilla Firefox ile ilgili içeriklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu içeriğimizde, Firefox tam ekran yapmak nasıl oluyor, bu konuya değiniyor olacağız. Öncelikle belirtmek gerekiyor ki, sadece F11 tuşu ile de tam ekran sağlayabilirsiniz. Ancak eğer ki farklı bir yöntemi kullanmanız gerekiyor ise, Menü bölümünde yer alan Pencereyi tam ekran olarak göster butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. İlgili bölüme ait görsel ise hemen aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: Firefox Kapatıldığında Tüm Çerezler Otomatik Silinsin

Firefox Tam Ekran Nasıl Yapılır? Öğrenelim!

Firefox Tam Ekran Nasıl Yapılır? Öğrenelim!

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