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Firefox Linklerdeki Dış Hat Çizgilerini Kaldıralım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:55 - Tarih: 23 Mayıs 2019 - Yorum: 0

Firefox Linklerdeki Dış Hat Çizgilerini KaldıralımFirefox güzel bir tarayıcı. Ancak bağlantılara tıklanıldığında, linklerde dış hat çizgileri oluşması pek sevmediğim bir durum. Bunun için çok araştırma yaptım ve konfigürasyon ayarları ile kapatılabildiğini öğrendim. Dolayısı ile siz de Firefox linklerdeki çizgileri kaldırmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: Firefox Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

Firefox Linklerdeki Dış Hat Çizgilerini Kaldıralım

1) Adres satırına about:config yazın ve ilerleyin.

Firefox Linklerdeki Dış Hat Çizgilerini Kaldıralım

2) Riski kabul ediyorum! butonuna tıklayın ve ilerleyin.

Firefox Linklerdeki Dış Hat Çizgilerini Kaldıralım

3) Arama kutucuğuna "browser.display.focus_ring_width" yazın.

Firefox Linklerdeki Dış Hat Çizgilerini Kaldıralım

4) İlgili parametre değerini "0" (sıfır) olarak güncelleyin.

Firefox Linklerdeki Dış Hat Çizgilerini Kaldıralım

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