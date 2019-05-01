Firefox güzel bir tarayıcı. Ancak bağlantılara tıklanıldığında, linklerde dış hat çizgileri oluşması pek sevmediğim bir durum. Bunun için çok araştırma yaptım ve konfigürasyon ayarları ile kapatılabildiğini öğrendim. Dolayısı ile siz de Firefox linklerdeki çizgileri kaldırmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: Firefox Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

Firefox Linklerdeki Dış Hat Çizgilerini Kaldıralım

1) Adres satırına about:config yazın ve ilerleyin.

2) Riski kabul ediyorum! butonuna tıklayın ve ilerleyin.

3) Arama kutucuğuna "browser.display.focus_ring_width" yazın.

4) İlgili parametre değerini "0" (sıfır) olarak güncelleyin.