Zaman zaman kullandığım tarayıcıyı değiştiriyorum ve bu vesile ile de sizlerle yeni içerikler paylaşıyorum. Bir süredir de Mozilla Firefox kullanıyorum ve sizlerle tarayıcı bazında birçok ipucunu paylaşıyor olacağım. Gelelim, konumuza. Firefox kapatıldığında tüm çerezler otomatik silinsin, istiyorsanız eğer bu işlem çok basit. Seçenekler > Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıklayın. Çerezler ve site verileri başlığı altında yer alan, Firefox kapatıldığında çerezleri ve site verilerini sil adlı kutucuğu onaylayın. Hepsi bu kadar...

AYRICA: Firefox'da Donanım İvmesini Kapatma Nasıl Yapılır?

Firefox Kapatıldığında Tüm Çerezler Otomatik Silinsin