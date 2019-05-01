Firefox tarayıcısında da, diğer tarayıcılarda olduğu gibi indirilen dosyaların indirme geçmişi kayıt altına alınmaktadır. Dolayısı ile bu liste çok dolduğu zaman, dilerseniz temizleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle bu zamana kadar yaptığınız indirme işlemlerine ait geçmişi tamamen silebilirsiniz. İlgili adımlar aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: Firefox'da Arama Motorunu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Firefox İndirme Geçmişi Temizleme Nasıl Yapılır?

1) İndirilenler butonuna tıklayın.

2) Tüm indirmeleri göster butonuna tıklayın.

3) İndirmeleri temizle bağlantısına tıklayın.