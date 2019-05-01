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Firefox için TransOver Benzeri Eklenti: Simple Translate

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:51 - Tarih: 23 Mayıs 2019 - Yorum: 0

Firefox için TransOver Benzeri Eklenti: Simple TranslateBildiğiniz gibi Chrome için çok güzel bir çeviri eklentisi mevcut: TransOver. Bu eklentinin alternatifini Firefox için çok aradım ve sonunda buldum. Eğer ki TransOver alternatifi bir eklenti arıyorsanız, Firefox için geliştirilmiş olan Simple Translate adlı eklentiyi kullanmayı düşünebilirsiniz.

AYRICA: Firefox Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

Sonuç olarak ayar sayfasından konfigürasyon yaparak, seçili metni direkt çevirme özelliğini aktive edebilirsiniz. Bu şekilde aynı TransOver'da olduğu gibi kullanım sağlayabilirsiniz. Eklenti sayfasına ait URL aşağıda yer alıyor.

Adres: Simple Translate (Mozilla Firefox)

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