Firefox için güçlü bir reklam engelleyici eklenti mi arıyorsunuz? Buna, gerek yok. Çünkü Adblock Plus sadece Chrome'da değil, Firefox için de var. Firefox için reklam engelleme eklentisi olarak Adblock Plus'ı tercih etmeniz için ise birçok sebep var.

AYRICA: Firefox Kapatıldığında Tüm Çerezler Otomatik Silinsin

Firefox için Güçlü Reklam Engelleyici: Adblock Plus

En önemli sebep ise, tamamen ücretsiz bir kullanım imkânı tanıması. Artık Facebook, YouTube veya sitelerdeki banner reklamlardan sıkıldı iseniz, Adblock Plus kullanmanızın zamanı gelmiş demektir. Firefox için Adblock Plus yüklemek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli olacaktır.

Adres: Adblock Plus (Mozilla Firefox)