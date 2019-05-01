Mozilla Firefox bizlere güvenli bir internet deneyimi sunmak için sürekli geliştiriliyor. Ancak sizin de mevcut ayarlarınızı kontrol etmenizde fayda var. Yani internet deneyiminizin ve indirme işlemlerinizin de aynı şekilde daha güvenli olması için, ayarlamalarınızı doğru yapmanızda fayda var.

Bu yüzden Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıkladıktan sonra, Güvenlik başlığı altındaki seçeneklerin aşağıdaki gibi onaylı olduğundan emin olmalısınız. Bu şekilde olası tehlikelere karşı korunmuş olacaksınız.

AYRICA: Firefox'da Giriş Sayfası İçeriği Nasıl Değiştirilir?

Firefox Güvenlik Ayarları Nasıl Olmalıdır?