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Firefox Güncellemelerini Nasıl Takip Edebilirim?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:12 - Tarih: 13 Eylül 2018 - Yorum: 0
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Firefox Güncellemelerini Nasıl Takip Edebilirim?Günümüzde birçok tarayıcı mevcut. Ancak Firefox, eski tarayıcılar arasında olan ve uzun senelerdir geliştirilmeye devam edilen bir browser olarak karşımızda duruyor. Dolayısı ile düzenli bir Firefox kullanıcısı iseniz, güncellemeleri de düzenli takip etmek isteyebilirsiniz. O hâlde bunun için sizlerle bir bağlantı paylaşmak isterim. Buraya tıklayarak Firefox ile ilgili tüm güncellemelere ulaşabilirsiniz. Sürüm bağlantısına tıklayarak mevcut yenilikleri de kolaylıkla görüntüleyebiliyorsunuz.

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