Bu sitedeki her şey ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Firefox Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:35 - Tarih: 16 Mayıs 2019 - Yorum: 0

Firefox Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?Daha fazla güvenlik ve stabil kullanım için Firefox tarayıcısını güncel tutmak çok önemli. Bunun için de aralıklarla güncelleme denetleme yapmanızda fayda bulunmaktadır. Peki, bunu nasıl yapabiliriz? Seçenekler sekmesine tıkladıktan sonra, Firefox güncellemeleri başlığı altındaki Güncellemeleri denetle butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Herhangi bir güncelleme var ise, bilgisi size gösterilecektir. Güncel ise tarayıcınız, bir işleme gerek bulunmuyor.

AYRICA: Firefox için Güçlü Reklam Engelleyici: Adblock Plus

Firefox Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

Firefox Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri