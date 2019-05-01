Daha fazla güvenlik ve stabil kullanım için Firefox tarayıcısını güncel tutmak çok önemli. Bunun için de aralıklarla güncelleme denetleme yapmanızda fayda bulunmaktadır. Peki, bunu nasıl yapabiliriz? Seçenekler sekmesine tıkladıktan sonra, Firefox güncellemeleri başlığı altındaki Güncellemeleri denetle butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Herhangi bir güncelleme var ise, bilgisi size gösterilecektir. Güncel ise tarayıcınız, bir işleme gerek bulunmuyor.

AYRICA: Firefox için Güçlü Reklam Engelleyici: Adblock Plus

Firefox Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?