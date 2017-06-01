Square Enix tarafından geliştirilen Final Fantasy XV: Windows Edition için PC sistem gereksinimleri açıklandı. Steam ve Origin üzerinden 2018′in başlarında çıkışını yapacak olan Final Fantasy XV: Windows Edition, konsollarda yer alan tüm içeriklere ek olarak 4K dokular, Dolby Atmos, birinci şahıs kamera modu ve Nvidia GameWorks teknolojisi ile geliştirilmiş görsel efektlere sahip olacak. Oyunun paylaşılan minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Final Fantasy XV: Windows Edition Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-2400 3.15 GHz ya da AMD FX-6100 3.3 GHz

Intel Core i5-2400 3.15 GHz ya da AMD FX-6100 3.3 GHz Ekran Kartı: Geforce GTX 760 ya da eşdeğeri

Geforce GTX 760 ya da eşdeğeri RAM: 8 GB

8 GB DirectX: 11

Önerilen Sistem Gereksinimleri: