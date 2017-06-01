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Final Fantasy XV: Windows Edition için Sistem Gereksinimleri Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:58 - Tarih: 29 Ekim 2017 - Yorum: 0
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Final Fantasy XV: Windows Edition için Sistem Gereksinimleri GeldiSquare Enix tarafından geliştirilen Final Fantasy XV: Windows Edition için PC sistem gereksinimleri açıklandı. Steam ve Origin üzerinden 2018′in başlarında çıkışını yapacak olan Final Fantasy XV:  Windows Edition, konsollarda yer alan tüm içeriklere ek olarak 4K dokular, Dolby Atmos, birinci şahıs kamera modu ve Nvidia GameWorks teknolojisi ile geliştirilmiş görsel efektlere sahip olacak. Oyunun paylaşılan minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Final Fantasy XV: Windows Edition için Sistem Gereksinimleri Geldi

Final Fantasy XV: Windows Edition Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5-2400 3.15 GHz ya da AMD FX-6100 3.3 GHz
  • Ekran Kartı: Geforce GTX 760 ya da eşdeğeri
  • RAM: 8 GB
  • DirectX: 11

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-3770 3.4 GHz ya da AMD FX-8350 4.0 GHz
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 ya da eşdeğeri
  • RAM: 16 GB
  • DirectX: 11
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