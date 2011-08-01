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Film Tutkunları için Geliştirildi: Panasonic HZ2000

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:33 - Tarih: 08 Ocak 2020 - Yorum: 0

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Panasonic HZ2000Panasonic, CES 2020 Fuarı kapsamında yeni OLED televizyonunu tanıttı. Film tutkunları için geliştirilen Panasonic HZ2000, Panasonic’in Master HDR OLED Professional Edition paneliyle üretilmiş. Ayrıca Dolby Vision IQ özelliği sayesinde de televizyon, izlenilen odanın parlaklığına uyum sağlamak adına görüntü kalitesini optimize ederek, daha başarılı bir performans sunuyor.

Filmmaker modu sayesinde de doğru renk, en boy oranı ve kare hızlarını ayarlayan Panasonic HZ2000, siyah seviyesini en iyi şekilde sunduğunu belirtiyor.

Panasonic HZ2000 Tanıtıldı

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