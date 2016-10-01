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FileZilla’da Bağlantı Geçmişi Nasıl Silinir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:08 - Tarih: 30 Ekim 2018 - Yorum: 0
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FileZilla'da Bağlantı Geçmişi Nasıl Silinir?FileZilla bir FTP programı olarak oldukça başarılı bir konuma sahip. Gerek güvenlik, gerek daha stabil bir kullanım için de sürekli olarak güncellenmektedir. Dolayısı ile bir FTP programı arıyorsanız, tamamen ücretsiz ve Türkçe bir program olan FileZilla’yı tavsiye edebilirim sizler için. Ancak güvenliğe bizim de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani FTP’ye giriş yaptığımızda, bağlantı geçmişine bu giriş kayıt ediliyor. Dolayısı ile sizlere tavsiyem ise, bu bağlantı geçmişini düzenli olarak temizlemenizdir.

AYRICA: FTP Programı FileZilla Nasıl Güncellenir?

FileZilla’da Bağlantı Geçmişi Nasıl Silinir?

  • FileZilla’yı açın.
  • Hızlı Bağlan butonunun yanındaki ikona tıklayın.
  • Hızlı bağlantı çubuğunu temizle sekmesine tıklayın.

FileZilla'da Bağlantı Geçmişi Nasıl Silinir?

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