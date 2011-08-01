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FileZilla Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:30 - Tarih: 24 Ocak 2020 - Yorum: 0

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FileZilla Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?Ücretsiz ve alanında lider bir FTP programı olan FileZilla, kesinlikle web sitesi sahipleri tarafından kullanılmalı. Çünkü hem stabilite hem de güvenlik için sürekli güncelleme almakta olup, dosya transferi açısından önemli bir nimet diyebiliriz. FileZilla tema değiştirme konusunda bilginiz var mı bilemiyorum ancak mevcut ikonlardan sıkıldıysanız, bunları değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, FileZilla teması değiştirmek konusunda bilgi edinebilirsiniz.

AYRICA: FileZilla'da Bağlantı Geçmişi Nasıl Silinir?

FileZilla Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Düzenle > Ayarlar... sekmesine tıklayın.

FileZilla Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Arayüz > Temalar bağlantısına tıklayın.

FileZilla Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Tema adlı açılır menü ile değişim sağlayabilirsiniz.

FileZilla Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

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