FileZilla İndir (Ücretsiz ve Tamamen Türkçe FTP Programı)

İlk olarak Tim Kosse tarafından geliştirilen ve ücretsiz FTP programı aramalarında en popüler programlardan biri olan FileZilla, sunucular arasında dosya transferi işlemlerinizde sizlere kesinlikle kolaylık sağlayacaktır. FTP bağlantısı ile, bildiğiniz gibi sunucunuza bir dosya göndermeniz veya mevcut dosyaları düzenleyebilmeniz mümkün kılınmaktadır. Bunun için de elbette güvenli FTP programı tercih etmek elzem bir hâle geliyor.

FileZilla İndir (Ücretsiz FTP Programı)

2004 senesinden bugüne geliştirilen ve düzenli olarak da güncellenen FileZilla, sizlere bu konuda yeterli gelecektir. Windows için aşağıdaki bağlantı üzerinden indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İlgili uygulama tamamen Türkçe olmasının yanı sıra, içerisinde birçok (sürükle bırak, transfer takibi v.b.) özelliği ve desteği de bulundurmaktadır. Site için FTP programı arıyorsanız, FileZilla tam size göre.

İndir: FileZilla (Windows)