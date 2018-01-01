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Farklı Bir Zombi Filmi: The Cured (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:28 - Tarih: 26 Ocak 2018 - Yorum: 0
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Farklı Bir Zombi Filmi: The Cured (Video)Zombi filmlerini seviyorsanız, bu yeni filmi de sevebilirsiniz. Oscar adayı Ellen Page‘in Peter Campion ve Tom Vaughan-Lawlor ile başrolü paylaştığı The Cured, standart bir zombi salgını yerine konuya farklı açıdan yaklaşarak salgından sonrasına odaklanıyor. David Freyne tarafından yönetmenliği üstlenilen filmde, altı yıl boyunca salgınla uğraşan insanlığın hastalığın çaresini bulduktan sonra daha farklı sorunlarla uğraşacaklarını konu alıyor.

Tedavi gören insanlar, virüslüyken yaptıkları eylemleri hatırlayarak psikolojik sorunlar yaşamalarının yanı sıra aileleri ve çevreleri tarafından dışlanıyor. Zaman geçtikçe katlanılması zor baskılar daha büyük sorunlara yol açıyor. Amerika’da 23 Şubat tarihinde vizyona girecek olan filmin ülkemizde vizyona girip girmeyeceği ise henüz belli değil. Filmin yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

The Cured

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