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Far Cry 5′ten İlk Fragman ve Karakter Videoları Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:54 - Tarih: 27 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Far Cry 5ten İlk Fragman ve Karakter Videoları GeldiOyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Far Cry 5, geçtiğimiz hafta duyurulduktan sonra şimdi de ilk fragman ve karakter videoları geldi. Modern zamanda geçecek olan oyun, oyuncuların özgürlük için hayatta kalma savaşını konu alacak. Montana’da yer alan kurgusal Hope County’de yeni serif yardımcısı olarak oyuna başlayacak olan oyuncular, uçak da dahil çeşitli araçları kullanabilecek. 28 Şubat 2018‘de PS4, Xbox One, Project Scorpio ve PC platformu için çıkıcak olan Far Cry 5′in ilk fragman ve karakter tanıtım videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Far Cry 5ten İlk Fragman ve Karakter Videoları Geldi

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