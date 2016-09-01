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Far Cry 5′te Olan Bir Eksiklik Hayal Kırıklığı Yarattı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 17:50 - Tarih: 04 Temmuz 2017 - Yorum: 0
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Far Cry 5te Olan Bir Eksiklik Hayal Kırıklığı YarattıTakipçileri tarafından merakla beklenen Far Cry 5 için ortaya çıkan bir bilgi hayal kırıklığına uğrattı. Co-op oyunlarında arkadaşlarınız ile oynayarak beraber ilerleme katetmek güzel ve istenen bir şeyken, Far Cry 5 bu duruma izin vermeyecek. Açık dünyada arkadaşınız ile beraber oynamak varken, beraber görev yapma olmayacak. İstenilen kadar ilerleme de alınmış olsa oyununuza geri döndüğünüzde bu işlemler sona erecek. Sadece örneğin arkadaşınızın oyununda beraber oynuyor ve görevi yapıyorsanız ona sayılacak yani bu aşamalar sadece arkadaşınızın oyun kaydı için geçerli olacak. Ancak sizin için aynısı olmayacak.

Far Cry 5te Olan Bir Eksiklik Hayal Kırıklığı Yarattı

GameStar tarafından hazırlanan bir video ile ortaya çıkan bu durum gerçekten oyunun hayranları için üzücü bir durum oldu. Ubisoft tarafından henüz bir açıklama veya doğrulama ise gelmedi. Son olarak Far Cry 5′in 27 Şubat 2018‘de PC, PS4 ve Xbox One platformları için satışa çıkacağını hatırlatalım.

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