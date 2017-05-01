Far Cry 5 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Ubisoft tarafından geliştirilen ve oyunseverlerin merakla beklediği Far Cry 5 için sistem gereksinimleri açıklandı. Minimum ve önerilen sistem gereksinimlerinin yanı sıra 1080P ve 4K çözünürlükler için de detaylı sistem gereksinimleri paylaşılmış. Yan oyunların yanı sıra 3. oyunuyla beğenileri topladıktan sonra kendisini tekrar etmesiyle eleştiri oklarına yakalanan oyun, 5. oyunu ile bunu düzeltmeye hazırlanıyor. Bilgisayarınızın oyunu kaldırıp kaldıramayacağını merak ediyorsanız, aşağıdaki sistem gereksinimlerini inceleyebilirsiniz.

Far Cry 5 Sistem Gereksinimleri

Far Cry 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1 ve Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-2400 veya AMD FX-6300

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 veya AMD R9 270

RAM: 8 GB

Ekran Çözünürlüğü: 720P

Görüntü Ayarları: Düşük

Far Cry 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri – 1080P/60 fps

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1 ve Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1600

Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 970 veya AMD R9 290X

RAM: 8 GB

Ekran Çözünürlüğü: 1080P

Görüntü Ayarları: Yüksek

Far Cry 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri – 4K/30 fps

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i7 6700 veya AMD Ryzen 5 1600X

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56

RAM: 16 GB

Çözünürlük: 2160P

Görüntü Ayarları: Yüksek

Far Cry 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri – 4K/60 fps