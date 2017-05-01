Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

Far Cry 5 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:52 - Tarih: 24 Ocak 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Far Cry 5Ubisoft tarafından geliştirilen ve oyunseverlerin merakla beklediği Far Cry 5 için sistem gereksinimleri açıklandı. Minimum ve önerilen sistem gereksinimlerinin yanı sıra 1080P ve 4K çözünürlükler için de detaylı sistem gereksinimleri paylaşılmış. Yan oyunların yanı sıra 3. oyunuyla beğenileri topladıktan sonra kendisini tekrar etmesiyle eleştiri oklarına yakalanan oyun, 5. oyunu ile bunu düzeltmeye hazırlanıyor. Bilgisayarınızın oyunu kaldırıp kaldıramayacağını merak ediyorsanız, aşağıdaki sistem gereksinimlerini inceleyebilirsiniz.

Far Cry 5 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Far Cry 5 Sistem Gereksinimleri

Far Cry 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1 ve Windows 10 (64 bit)
  • İşlemci: Intel Core i5-2400 veya AMD FX-6300
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 veya AMD R9 270
  • RAM: 8 GB
  • Ekran Çözünürlüğü: 720P
  • Görüntü Ayarları: Düşük

Far Cry 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri – 1080P/60 fps

  • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1 ve Windows 10 (64 bit)
  • İşlemci: Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1600
  • Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 970 veya AMD R9 290X
  • RAM: 8 GB
  • Ekran Çözünürlüğü: 1080P
  • Görüntü Ayarları: Yüksek

Far Cry 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri – 4K/30 fps

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
  • İşlemci: Intel Core i7 6700 veya AMD Ryzen 5 1600X
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56
  • RAM: 16 GB
  • Çözünürlük: 2160P
  • Görüntü Ayarları: Yüksek

Far Cry 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri – 4K/60 fps

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
  • İşlemci: Intel Core i7 6700K veya AMD Ryzen 1700X
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce 1080 SLI veya AMD RX Vega 56 CFX
  • RAM: 16 GB
  • Çözünürlük: 2160P
  • Görüntü Ayarları: Yüksek/Ultra
Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.543 yazıda 7.984 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık