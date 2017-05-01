Far Cry 5 için Yeni Tanıtım Videosu Geldi

Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry 5 için yeni bir tanıtım videosu paylaşıldı. “Recreating Montana” isimli videoda yapımcılar, Montana’nın oyun içerisine nasıl aktardıklarından bahsediyorlar. Öncekilerde olduğu gibi oyun içerisindeki ortamların internet ya da dış kaynaklar yardımıyla değil de birebir o ortama gidip, görüntü kaydederek oyuna yansıttıklarını belirtiyorlar. Açıklamalara göre fotogrametri tekniği ile ağaç, bina gibi objeler olması gerektiği yere konumlandırılmış. Yayınlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.