Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry 5 için Seattle şehrinde düzenlenen PAX West etkinliğinden yeni oynanış videoları geldi. Oyunculara zengin bir açık dünya deneyimi sunacak olan oyun için paylaşılan videolara baktığımızda çatışmalar, araba ve uçak kullanmanın yanında balık tutmayı da görüyoruz. 27 Şubat 2018 tarihinde PS4, Xbox One ve PC platformları için satışa sunulacak olan Far Cry 5′in yayınlanan yeni oynanış videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…