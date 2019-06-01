Fanlı Akıllı Telefon Red Magic 3 Dayanıklılık Testinde (Video)

ZTE’nin alt markası olan Nubia, teknik özellikleri ile dikkat çeken akıllı telefonu Red Magic 3 modelini iki ay önce duyurmuştu. 90 Hz yenileme hızına sahip ekranın yanı sıra 8K video çekebilen akıllı telefon, fanlı olması ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

JerryRigEverything isimli YouTube kanalının yeni konuğu olan Red Magic 3, çizilme - sıcaklık - bükülme testleri ile başbaşa kaldı. Çizilme testi ile başlayan testte akıllı telefon, yan kısımlarında rakiplerindeki benzer sonuçları elde ediyor. Ancak ekrana uygulanan sıcaklık testinde kalıcı hasar oluşuyor. Son olarak da bükülme testine göğüs geren akıllı telefonun dayanıklılık testi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Nubia Red Magic 3 Dayanıklılık Testi